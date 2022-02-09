الجيش اليمني يستعيد السيطرة على جبال الهيجة بمحافظة حجة

تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة السيطرة على جبال الهيجة شرق حرض بمحافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر عسكرية لقناة الإخبارية اليمنية، اليوم الأربعاء، أن قوات ألوية اليمن السعيد التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، تواصل تقدمها في مدينة حرض الحدودية في محافظة حجة شمال غربي البلاد، لتضييق الخناق على ميليشيا الحوثي، مضيفة أن القوات قامت بتأمين أحياء المدينة الجنوبية والشرقية، وانتقال المعارك إلى قلب المدينة، مؤكدة تضييق الحصار على الحوثيين داخلها.

وكان قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني اللواء الركن يحيى حسين صلاح، قد أعلن في وقت سابق، تطويق المدينة بعد السيطرة على المعسكر المطل على حرض شرقاً.

وأكد، أنه بعد العملية العسكرية التي أطلقتها قوات المنطقة العسكرية باتت المدينة محاصرة، متوعدا عناصر الميليشيات بالموت في حال عدم تسليم أنفسهم بعد قطع خطوط إمدادهم.