أوكرانيا: 21 غارة على مناطق تمركز القوات الروسية و3 ضربات على أنظمة الصواريخ

شنت القوات الجوية الأوكرانية 21 غارة على مناطق تمركز للقوات والمعدات العسكرية للجيش الروسي، و3 ضربات على مواقع منظوماتها الصاروخية المضادة للطائرات في آخر 24 ساعة.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية- في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الخميس، أن قوات المدفعية الأوكرانية أصابت أيضًا موقعي قيادة للقوات الروسية، وثلاث مناطق تمركز لهم، وثلاثة مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، ومخزنين للذخيرة وآخر للوقود".

وأضاف البيان، أن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية صدت هجمات روسية بالقرب من 19 بلدة مُحتلة في أقاليم لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيا على مدار يوم أمس.

وتابع البيان: أن "القوات الروسية أطلقت، رغم ذلك، ثلاث قذائف صاروخية، و45 غارة جوية على الأراضي الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة إلى ذلك نفذ العدو 67 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، استهدفت أغلبها البنى التحتية المدنية في منطقة خيرسون".

وأشار إلى أن التهديد بمزيد من الهجمات الجوية والصاروخية الروسية ضد أوكرانيا لا يزال مرتفعا.