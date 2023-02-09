رئيس وزراء العراق يوجه باستمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات إلى سوريا وتركيا

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الخميس/، باستمرار الجسر الجوي؛ لنقل المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي- في بيان، - أن "السوداني وجه باستمرار الجسر الجوي لنقل المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية والطبّية والاحتياجات الطارئة وفرق الدفاع المدني، إلى ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا".

وأضاف أن "هذا التوجيه جاء تأكيداً على تضامن العراق شعباً وحكومة مع الشعبين السوري والتركي، وإسهاماً في التخفيف من آثار الكارثة الإنسانية".

وفي سياق آخر.. توجه رئيس الوزراء العراقي، في وقت سابق اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.