دعم مالي أوروبي لمساعدة موريتانيا على وقف الهجرة إلى أوروبا

أعلنت إسبانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، تخصيص غلاف مالي يتجاوز خمسمائة مليون يورو لمساعدة موريتانيا على وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، في نواكشوط مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، إن مدريد ستخصص 312 مليون يورو لموريتانيا لدعم جهودها وتعزيز قدراتها في مجال التنمية الاقتصادية والتصدي للهجرة غير النظامية في السنوات المقبلة .

وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي من جانبها إن التكتل سيمنح موريتانيا 210 ملايين يورو لمساعدتها في التصدي لتحدي الهجرة غير الشرعية ومساعدة اللاجئين المتواجدين على أراضيها.

وتفيد احصائيات إسبانية أن نحو 90% من قوارب الموت التي يستقلها المهاجرون الأفارقة للوصول إلى سواحل إسبانيا انطلقت من السواحل الموريتانية.