لو باريزيان: ماكرون غاضب من بث شعار مسيء عن علاقته بزوجته

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تردد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شعر بغضب شديد بعدما عرضت نشرة أخبار تلفزيونية لافتة احتجاج تحمل إشارة بذيئة إلى علاقته بزوجته بريجيت، التي كانت ذات يوم معلمته.

ويتظاهر الطلاب في أنحاء فرنسا منذ أواخر سبتمبر الماضي، مطالبين بمزيد من الموارد والمعلمين للمدارس، وبمزيد من المساواة الهيكلية في نظام التعليم.

ومن بين الشعارات التي تظهر بانتظام في المظاهرات شعار يحمل إشارة بذيئة إلى علاقة ماكرون بزوجته.

يشار إلى أن ماكرون (48 عاما) تعرف على زوجته بريجيت (73 عاما) عندما كانت معلمته في مدرسة ثانوية خاصة في أميان شمالي فرنسا.

وظهرت لافتة الاحتجاج لفترة وجيزة خلال نشرة أخبار الساعة الواحدة على القناة العامة "فرانس 2" أول أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" وإذاعة "فرانس إنتر" أن ماكرون غضب من بث الشعار المسيء ومن عدم اعتذار أي شخص في القناة.

وقد اكتسب الجدل اهتماما بعد أن نشر الموقع اليميني "ديستيناسيون تيليه" صورة (سكرين شوت) للافتة.