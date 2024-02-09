شوبير: اتحاد الكرة أبلغ مسئولي اتحاد الكرة بأنه مازال مدرب المنتخب

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر أبلغ مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه مازال مدرب الفراعنة، حتى بعد تعيين حسام حسن، خلفًا له.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: "روي فيتوريا لا يرى أنه تمت إقالته من تدريب المنتخب، وقال لمسئولي اتحاد الكرة أنه لا يعترف بما تنشره الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف: "روي فيتوريا أبلغ مسئولي اتحاد الكرة أنه مازال مدربًا لمنتخب مصر، ومسئولو اتحاد الكرة تذكروا أخيرًا أنهم يجب عقد جلسة معه".

وتابع: "أول تحرك من الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا كان منذ 3 أو 4 ساعات فقط".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "محمد يوسف توجه لاتحاد الكرة في اليوم التالي لتعيينه مدربًا مؤقتًا لمنتخب مصر، لكن لم يتحدث معه أحد.. حفظ كرامة الناس ليست موجودة لدى البعض".