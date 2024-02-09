المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يشهد عرض أزياء للأطفال ضمن فعالية «متاحف من أجل العلم والسلام»

شهد المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عرض أزياء للأطفال وهم يرتدون الملابس اليونانية الرومانية القديمة وعددهم 13 طفلا، وذلك على هامش فعالية «متاحف من أجل العلم والسلام» المستمرة على مدار يومين تأكيدا للهوية التاريخية والتراثية.

وقالت ولاء مصطفى، مدير عام المتحف اليونانى الرومانى، إنه سيتم عقد أسبوع ثقافي يتضمن محاضرات عن الوعي الأثرى والتربية المتحفية، الفعالية يجرى تنظيمها بالتعاون بين المتحف والجمعية المصرية للأصدقاء، منوهة إلى أن الفعالية تتضمن عدة فعاليات مصغرة تشمل محاضرة ألقاها حمدان القاضي، المدير التنفيذى لجمعية أصدقاء المكتبة، يتناول فيها «دور المؤسسات المختلفة لنشر العلم».

وأضافت أن الفعالية تتضمن محاضرة ألقتها هدى الساعاتي عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب، تتحدث خلالها عن «دور العلم في نشر السلم والتعايش بين الشعوب»، يعقبها تنظيم عرض أزياء للأطفال بالزي اليوناني الروماني.

وأشارت الساعاتي إلى أنه سيتم على هامش الفعالية، تنظيم ورشة رسم جدارية لهواة الرسم، الرسامين وطلاب الفنون جميلة من سن 18- 35 سنة.