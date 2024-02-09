أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حرص مصر منذ اللحظة الأولى على التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك من خلال إعداد وتجهيز الشاحنات بالكميات الكافية من المساعدات التي كان يستقبلها القطاع قبل الأزمة؛ لمنع حدوث الوضع الإنساني شديد السوء والتدهور الذي بات موجودًا الآن.



وأشار خلال تصريحات لـ «القاهرة الاخبارية» مساء الجمعة، إلى استقبال مصر عشرات المسئولين لتفقد الأوضاع في معبر رفح البري على أرض الواقع والاطلاع على الجهد الهائل الذي تبذله مصر للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة.



وذكر أن الحكومة والشعب المصري قدما منذ بداية الأزمة 80% من إجمالي المساعدات التي عبرت إلى قطاع غزة، بينما 20% من جميع دول العالم.



وأضاف أن مصر «لا تمنّ أحدًا بجهودها، بل تعتبر ذلك واجبًا تجاه أشقائها في غزة، وأنها ستواصل القيام بدورها على أكمل وجه وبأفضل ما يكون وبأقصى ما تسمح به الظروف»، مؤكدا أن مصر تبذل قصارى جهودها من أجل تذليل الصعوبات بالتعاون مع الولايات المتحدة وإدارة الرئيس بايدن، والأمم المتحدة؛ للوصول إلى حل للأزمة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار.



وقال إن موقف الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى يعكس بصدق إرادة الشعب المصري فردًا فردًا تجاه رفض تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ربط مصر عبور الرعايا الأجانب بإدخال المساعدات الإنسانية منذ بداية الأحداث.



وأكد رفض مصر القاطع لاستخدام المساعدات الإنسانية كأداة من أدوات الحرب، وفرض التجويع والتهجير والحصار وقطع الكهرباء والمياه والاتصالات والدفع للتهجير القسري، مشيرا إلى حرصها على إدخال المساعدات دون قيود أو شروط، إيمانًا منها بأهمية تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.