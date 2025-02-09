بيع نسخة نادرة من هاري بوتر في مزاد علني مقابل 18 ألف جنيه إسترليني

بيعت نسخة من الطبعة الأولى من رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" للكاتبة جيه كيه رولينج بمبلغ 18 ألف جنيه إسترليني (22329 دولارا أمريكيا) في مزاد علني.

وكانت النسخة التي تم بيعها يوم السبت واحدة من أول 500 نسخة تم طباعتها في عام 1997، وقد تم بيعها من قبل دار مزادات /إن إل بي/ الذي يقع في بايجنتون، ديفون، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وكان من المتوقع أن تباع الرواية بمبلغ يتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف جنيه إسترليني، لكنها بيعت بمبلغ 18 ألف جنيه إسترليني.

ووصفها منظمو المزاد بأنها "مثال جيد على الطبعة الأولى النادرة" مع بعض التآكل الخفيف.

وتم بيع نسخة أخرى من الطبعة الأولى من الرواية، والتي كانت تحتوي على بعض الأضرار في الغلاف بمبلغ 1300 جنيه إسترليني.

وعند إصدارها، أنتجت دور النشر عددا صغيرا من النسخ بسبب عدم اليقين فيما إذا كان الكتاب سيلقى رواجا أم لا.

وأصبحت سلسلة الكتب، التي تتضمن سبع روايات تم تحويلها إلى أفلام ضخمة، واحدة من أكثر السلاسل شعبية في العالم.

وفي يونيو من العام الماضي، تم بيع نسخة من الطبعة الأولى من "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" بمبلغ 45 ألفا و 201 جنيه إسترليني، بينما بيعت نسخة أولى بحالة ممتازة بمبلغ 69 ألف جنيه إسترليني في مارس 2022.