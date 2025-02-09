قدم فريق كلية الطب جامعة المنصورة، العرض المسرحي "تعلم المشي" تأليف وإخراج محمود جراتسي، ضمن التسابق في مجال العروض المسرحية في الموسم الـ13 بمهرجان إبداع لشباب الجامعات، وذلك مساء أمس السبت على مسرح وزارة الشباب والرياضة سابقًا بمنطقة المهندسين.

تدور أحداث العرض حول فكرة أن كل منا في حاجة لتعلّم المشي؛ فمنذ ولادتنا وعلى مدار حياتنا وحتى مماتنا نتعلّم المشي مرارًا وتكرارًا حتى نصل، والعرض يستعرض رحلة "حامد حسين" بطل العرض، خطوة بخطوة بدءًا من ولادته، مرورًا بكل المراحل التي يعيشها، وكيفية وصوله لأهمية أن يتعلم المشي.

"لما تتوه وفي الآخر توصل أحسن ما توصل وفي الآخر تتوه".. يستعرض العرض أهمية التعلم من الخطأ، وأن الشخص الذي لا يصنع أخطاء ليس شرطًا أن يكون يصنع أشياء جيدة، وأن فكرة السكون في حد ذاتها مشكلة، وأن الحياة تحتاج إلى أن نتعلم كيف نعيشها، ولا نتخوف أن نتخيل أن المجازفة قد تضيع الوقت والجهد، فأحيانًا ذلك يكون أفضل من أن يضيع الوقت في الانتظار.

عبر مؤلف ومخرج العرض محمود جراتسي عن فكرة العرض المسرحي من خلال حذاء كبير ارتداه بطل العرض منذ بدأ تعلمه للمشي وبحثه عن حذاء ليرتديه، وأنه طوال الوقت يتخيل أن الحذاء الكبير هو السبب في كل مشاكله، إلا أنه بعد أن خلعه وارتدى غيره أدرك أن المشكلة ليست في الحذاء بقدر ما هي من نفسه، وأن يجب أن يبدأ بنفسه ويكف عن لوم الآخرين والظروف، وأنه يجب أن يبدأ بنفسه ويتعلم كيفية المشي في الحياة ومعايشتها.

مباشرة الديكور لم تكن في صالح العرض ولم تضف له، الإضاءة كانت تقليدية، والملابس كانت أكثرهم تأثيرًا وتعبيرًا عن حالته، الموسيقى المصاحبة لأحداث العرض والابتهال الذي تخلل العرض كانا الأفضل وشهدوا إشادة وترحيب من الجمهور ولجنة تحكيم مجال العروض المسرحية في الموسم الـ13 بمهرجان إبداع لشباب الجامعات والتي تتشكل من الفنانة سهير المرشدي والمخرج المسرحي عصام السيد والفنان سامح الصريطي والفنان الدكتور أيمن الشيوي.

"تعلم المشي" بطولة: محمد عوض وأية عصام ونور مجدي وريهام حجاج وعبد الرحمن صلاح وطارق الخطيب وعبد الرحمن زينهم وأحمد الدسوقي وشمس كمال وندى علي وباسل الباز وبشر الشغري وعبد العزيز نزار، إضاءة إسلام أبو عرب، أشعار مهند المسلماني، تأليف موسيقي مارك ناجي وغناء زياد عبد الله، دعاية وبامفليت مهند أحمد ومكياج منار رشاد، وملابس وإكسسوارات هدير عاطف ومهندس صوت أحمد أمين واستعراضات وتصميم ديكور محمود جراتسي، منفذ ديكور مينا مجدي ومساعدون: حسن حامد وأمنية جمال وأحمد هلال. مخرج منفذ ميار الطرابيلي، تأليف وإخراج محمود جراتسي.