البحرين تدين التصريحات الإسرائيلية غير المسئولة تجاه السعودية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها بشدة للتصريحات الإسرائيلية غير المسئولة بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الأحد، شددت الوزارة على تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأكدت الوزارة أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، بما يسمح بالتعايش السلمي مع إسرائيل، وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وأنهم ليسوا دخلاء أو مهاجرين، مجددة موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

وشددت على أن «حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن».

وثمنت المواقف التي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية، معربة عن تقديرها لمواقف «الدول الشقيقة من شجب تصريحات نتنياهو بشأن التهجير».