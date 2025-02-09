الصحة: الدولة تتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ 51 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن هذه الخدمات شملت نحو 5.8 ملايين منتفع.

وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل خمس محافظات، لكن التكلفة مضاعفة، حيث يبلغ العدد 12.8 مليون مستفيد، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستشهد دمج القطاع الخاص والأهلي بشكل أكبر.

ونوه بأن البعض ينتابه الحذر عند سماع اسم القطاع الخاص تخوفًا من دفع تكلفة أكبر عند تلقي الخدمة فيه، لكن هذا الأمر ليس صحيحًا، موضحًا أن الاشتراكات التي يدفعها الشخص المقتدر في منظومة التأمين الصحي ثابتة ومحددة في القانون.

وأوضح أن الدولة تتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في هذه المنظومة، التي تتسم بإتاحة تسعير عادل يتم بشكل دوري للخدمات.

وأكّد أن الأسعار التي يتم دفعها لمقدمي الخدمة تعتبر جاذبة جدًا للقطاع الخاص، موضحًا أن هذه الأسعار تدفعها هيئة التأمين الصحي الشامل وليس الشخص المؤمن عليه الذي يدفع بدوره اشتراكًا ثابتًا وهو 1% من إجمالي الدخل.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح الأحد، فعاليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، تحت شعار «الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة».