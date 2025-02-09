الرئيس اللبناني يشيد بمواقف الجزائر في مجلس الأمن الدولي

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عزمه على تطوير العلاقات اللبنانية الجزائرية في المجالات كافة، مقدرا الدعم الذي يلقاه لبنان من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.

وأشاد الرئيس عون، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا المبعوث الرئاسي الجزائري وزير الشئون الخارجية أحمد عطاف، بـ "المواقف التي اتخذتها الجزائر في مجلس الأمن الدولي إلى جانب لبنان لاسيما خلال العدوان الإسرائيلي الأخير".

وتسلم الرئيس اللبناني من الوزير الجزائري رسالة خطية من الرئيس تبون دعاه فيها إلى زيارة الجزائر لتبادل الآراء في مجمل القضايا التي تهم البلدين في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة العربية والعالم.

وشكر الرئيس عون الرئيس تبّون على دعوته لزيارة الجزائر، مؤكدا على أهمية تفعيل العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.

وأكد الوزير عطاف، خلال اللقاء، وقوف بلاده إلى جانب لبنان، داعيا إلى تطوير العلاقات الاقتصادية وتفعيل عمل الهيئة المشتركة لرجال الأعمال اللبنانيين والجزائريين.

وتحدث عن الموقف الدائم لبلاده في مجلس الأمن الدولي وتبنيها لمواقف لبنان المحقة، مؤكدا أهمية التنسيق بين البلدين في اللقاءات العربية والإقليمية والدولية.

وقال الوزير عطاف، بعد اللقاء: "إن لبنان يمر في مرحلة دقيقة من تاريخه وهي مرحلة تعزيز مؤسساته، وإنعاش اقتصاده ومرحلة استتباب الأمن فيه، وفي كل هذه المراحل لا يمكن للجزائر إلا أن تكون واقفة بثبات إلى جانب لبنان".

وتابع: "كما تطرقنا خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية، وكان اتفاق على ضرورة إعادة تفعيلها وإعطائها حركية جديدة ومضمون أوسع" ، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الوطيد، والتشاور المستدام والمنتظم بين الجزائر ولبنان للإسهام في إنجاح هذه الاستحقاقات العربية المقبلة.