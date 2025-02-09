2732 مدرسة تستقبل مليونا و217 ألف طالب في ثان أيام الفصل الدراسي الثاني بالغربية

تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عددا من مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث تفقد مدرسة السيد محمد عبدالرحيم الابتدائية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، وشهد طابور الصباح، وتحية العلم، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، ومدرسة السيدة مباركة الابتدائية، التابعة لنفس الإدارة، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية بالمدرستين، وحسن سير انتظام المدارس في ثان أيام الفصل الدراسي الثاني.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة، بتسليم الكتب المدرسية لجميع التلاميذ دون تأخير، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب، وضرورة استخدام أساليب التعلم النشط داخل الفصول، من خلال التفاعل بين المعلم والطلاب.

وأشاد "حسن"، بحسن سير العملية التعليمية داخل المدارس، والحضور الطلابي المتميز، وتوزيع الإشراف، ونظافة وانتظام المدارس، مشددا على عدم السماح بدخول أي شخص إلى المدرسة إلا بعد تسجيل جميع البيانات بدفتر الأمن، وسبب ووقت الزيارة.

ومن ناحية أخرى، اطمأن وكيل الوزارة، على انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، من خلال حضور الطلاب والذي يعد أحد أهم مؤشرات نجاح العملية التعليمية، مشددا على المتابعات اليومية لمديري عموم المديرية، والإدارات التعليمية، والتوجيهات، والمتابعة، والمراحل، منذ بدء الطابور وحتى نهاية الفترة الصباحية.

وشدد على ضرورة التأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون تأخير، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب.

يذكر أن مدارس الغربية انتظمت بها الدراسة اليوم، حيث استقبلت 2732 مدرسة ما يقارب مليون و217 ألف طالب وطالبة، حيث شهدت جميع المدارس إقبال من الطلاب في ثان أيام الفصل الدراسي الثاني.