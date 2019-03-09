تقرير: كوريا الشمالية ربما تعمل على تطوير صاروخ في موقع ثان

ذكرت الإذاعة الوطنية العامة بالولايات المتحدة، يوم الجمعة، أن صور الأقمار الصناعية لكوريا الشمالية تظهر على ما يبدو نشاطا في موقع يستخدم لبناء صواريخ قادرة على حمل روؤس نووية.

والتقطت الصور لموقع "سانومدونج" في 22 فبراير بواسطة شركة أقمار صناعية تجارية. وكان موقع "سانومدونج" يستخدم في الماضي لبناء الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

كما يمكن أن تستخدم أنواع الصواريخ التي ربما يتم تطويرها لإطلاقها إلى الفضاء. ونقلت الإذاعة عن خبراء قولهم إنه بدون إمكانية رؤية المنشأة من الداخل أو الحصول على مزيد معلومات فلا يمكن تحديد طبيعة النشاط بشكل مؤكد.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ذكرت تقارير أن كوريا الشمالية بدأت في إعادة العمل بموقع "سوهاي" لإطلاق الصواريخ ذات الاستخدام المزدوج لاختبار الصواريخ التي تحمل أسلحة نووية وأيضا لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء.