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حرائق الغابات بأستراليا تدمر وتحرق أكثر من 100 منزل خلال أسبوع

أ ش أ
نشر فى : السبت 9 مارس 2019 - 5:33 م | آخر تحديث : السبت 9 مارس 2019 - 5:33 م

أعلن المتحدث باسم إدارة الطوارئ في ولاية فيكتوريا الأسترالية أن حرائق الغابات المستمرة منذ أسبوع تسببت في تدمير أكثر من 30 منزلا وإحراق 70 مبنى آخر.
وقال المسؤول الأسترالي - في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت- "إن الحرائق تسببت في إتلاف 100 ألف هكتار وتدمير عشرات المنازل".. فيما لم تعلن السلطات الأسترالية حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى خلال تلك الحرائق.
يذكر أن القارة الأسترالية عرضة للحرائق المميتة بسبب وعورة التضاريس فيها وارتفاع درجات الحرارة في الصيف ووجود أشجار الكافور سريعة الاشتعال.. وكانت الحرائق في عام 2009 قد أدت إلى تدمير آلاف المنازل بولاية فيكتوريا، ومصرع 173 شخصا، وإصابة 414 آخرين.


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