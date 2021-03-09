قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه لا يوجد شخص متضرر من تطوير الطريق الدائري، مؤكدًا أن كل مواطن سيأخذ حقه عن الوحدة السكنية التي يشغلها.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم تعويض المالك والمستأجر وصاحب الأرض المنشأ فوقها العمارة، ذاكرًا أنه من حق المواطنين أن يسألوا عن حقوقهم.

وتابع: «مش هطلعك غير لما تاخد التعويض ويتحط في حسابك أو تروح تصرفه من مكتب البريد، مابنطلعش حد نرميه بره البيت»، وفقًا لتعبيره.

وأوضح أن هذه منظومة دولة وليست وزارة النقل فقط، يعاونها كل أجهزة الدولة والوزارات المختلفة، مشيرًا إلى متابعة الأمر بصورة مستمرة.