قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن انخفاض أسعار الذهب حاليًا يمثل فرصة جيدة لشرائه، معقبًا: «الذهب عمره ما خذل حد».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الذهب شهد على مدار الأربعة أعوام المضية زيادة سنوية بنسبة بلغت 30%، مشيرًا إلى ارتفاع سعر الذهب من 85 قرشًا في عام 1965، إلى نحو 975 جنيهًا في أغسطس الماضي.

وعن إنشاء مدينة الذهب، توجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بهذه الصناعة الذي بدأت منذ عهد الفراعنة، لافتًا إلى عراقة مصر في صناعة الذهب، والتي تظهر بوضوح في التوابيت الفرعونية.

وذكر أن الفراعنة برعوا في تشكيل وتصنيع واستخرج الذهب، مضيفًا أن مصر تمتلك أقدم منجم بمنطقة عتوت، والذي يرجع تاريخه إلى عام 1950 قبل الميلاد.



