إيطاليا تتيح فرصة العمل والتعليم للاجئين الأوكرانيين

تعتزم إيطاليا إتاحة فرصة العمل والتعليم بالنسبة للاجئين الأوكرانيين القادمين إليها.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أمام مجلس النواب – الغرفة الأكبر في غرفتي البرلمان- اليوم الأربعاء إن من الممكن لهؤلاء اللاجئين من خلال تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة أن يعملوا في وظيفة أو بشكل حر أو في عمل موسمي.

وأضاف دراجي أن من المنتظر تمكين الأوكرانيين الشباب من استكمال تعليمهم المدرسي، مشيرا إلى أنه تم نشر مبادئ توجيهية لدعم اندماجهم بمشاركة الجالية الأوكرانية أيضا.

وفي إشارة إلى جائحة كورونا، قال دراجي إنه في حال لم يكن اللاجئون القادمون ملقحين، فإنه سيتعين عليهم إما إجراء اختبار للكشف عن كورونا كل 48 ساعة أو الموافقة على أخذ تطعيم.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، بلغ عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا إلى إيطاليا نحو 23 ألف و870 شخصا حتى الآن، وأوضح دراجي أن أكثر من 90% من القادمين هم من النساء والأطفال مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هؤلاء وصل عبر الحدود الإيطالية السلوفينية.