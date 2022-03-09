ضبط 631 كيلو لحوم وأسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

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تمكنت مديرية الطب البيطري بالغربية، من ضبط 631 كيلو لحوم وأسماك "رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الأدمي، مطروحة ومتداولة في الأسواق للبيع للمواطنين.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الثمانية، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة.

وأسفر مرور اللجان عن ضبط 56 كيلو لحوم "جاموسي وبقرى"، مذبوحة خارج المجازر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، و575 كيلو أسماك "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه.

وتم تحرير 8 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.