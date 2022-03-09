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فيديو.. تدمير مستشفى للأطفال بالكامل في مدينة ماريوبول الأوكرانية

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 8:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 8:49 م

عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الأربعاء، فيديو يرصد مشاهد لتدمير مستشفى للأطفال بالكامل في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتمضي الحرب وسط روايات متباينة عن حصيلة خسائر كل طرف، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير عشرات المقاتلات والمروحيات ومئات المنشآت العسكرية الأوكرانية، منذ بدء الحرب، فيما أفادت أوكرنيا بأنها أسرت مئات الجنود الروس.


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