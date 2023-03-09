العراق: إنجاز حفر بئر النفط الأول في حقل شرقي بغداد الجنوبي

أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الخميس، عن إنجاز حفر البئر الأول في حقل شرقي بغداد الجنوبي.

وذكرت الشركة في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، أنجزت حفر البئر النفطي EBS - H - 18 بعمق 3509 أمتار.

وأشارت إلى أن البئر هو الأول الذي تنجزه الشركة ضمن مشروع حفر 27 بئرًا نفطيًا في حقل شرقي بغداد الجنوبي لصالح شركة "اي بي اس" الصينية بالتعاون مع شركة COSL لتقديم الخدمات النفطية.

وأضافت أن "عمليات الحفر تمت بأسلوب الحفر الأفقي بزاوية ميل 89 درجة، مشيرة إلى أنها تعد الذراع الوطني الفاعل بحفر واستصلاح الآبار النفطية ولديها كوادر فنية وهندسية مشهود لها بالكفاءة والخبرة المتراكمة في حفر واستصلاح الآبار النفطية وإنجاز المشاريع وفقا للجداول الزمنية المحددة".