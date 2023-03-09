أرسل نادي الهلال السوداني، مساء الأربعاء، خطابًا رسميًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يتضمن الرد على الشكوى المقدمة من الأهلي، عقب نهاية مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد تقدمت بشكوى ضد فريق الهلال السوداني، وذلك بسبب الأحداث المصاحبة لمباراة الفريقين في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي.

وقال الهلال السوداني في خطابه إلى كاف: «1 - انعدام الأمن والنقل اللائق: استقبل وفد الأهلي استقبالا حارا عند وصولهم المطار، لقد تم الترحيب بيهم بشكل استثنائي في الصالة الرئيسية، هذا ليس هو الحال دائمًا مع الفرق الزائرة الأخرى، لقد قبلنا عرضهم بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، كان الأمن كاملاً وشاملاً مع سيارتين للشرطة ومرافقة من شرطة المرور، وتم التأكيد على الأمن خلال الحصة التدريبية وينتقل الوفد إلى الملعب للتدريب والمباراة وبعد المباراة، وضع الهلال تحت تصرفهم أيضًا، سيارة لرئيس الوفد، أتوبيس بسعة 50 راكب، ميني باص خاص بالفريق الفني (يتسع لاثني عشر شخصا)، حافلة صغيرة أخرى للصحفيين والإعلاميين، وسيارة للمعدات الرياضية الخاصة بهم».

وأضاف: «2- ملء غرفة خلع الملابس للفريق الزائر بالمياه المعدنية: هذا هو الادعاء الأكثر إثارة للدهشة، لا يوجد ربط مباشر أو غير مباشر بين غرف الاستاد وأنابيب الصرف الصحي، هذا هو الادعاء الأول لطبيعته في تاريخ مسابقة كرة القدم، اتهام لا أساس له».

وتابع: «3 - السماح بحضور أكثر من ألف متفرج للمباراة: اسمح لي هنا أن أوضح أن الأشخاص الذين تم استقبالهم في VIP وكذلك في VVIP لم يتجاوزوا العدد المحدود الذي أذن به كاف في قراره الذي أصدر تعليمات بشأن مباراة خلف أبواب مغلقة، حتى ضمن هذا العدد المحدود من المتفرجين ، تم حجز 140 مقعدًا لكبار الشخصيات و VVIP للوفد المصري والسفارة المصرية على النحو التالي مع خدمات VIP كاملة، 75 مقعدا للوفد، 60 مقعدا للسفارة، وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع السابق للمباراة، فقد تم عرض 15 مقعدًا من كبار الشخصيات على الجانب المصري».

وأوضح الهلال في خطابه لـ كاف: «4 - طبيب الهلال والفريق الطبي: يعد دكتور الهلال من أكثر موظفي النادي انضباطًا عبر السنين، أن يكون حسن السيرة والمهنية ولائق، دخل الملعب لعلاج لاعب الهلال المصاب بإذن من الحكم، الشناوي حارس مرمى الأهلي المحرض الحقيقي للواقعة وهاجمه لاعب آخر بشكل صارخ وبدأ بضربه بطريقة عنيفة، ظنوا أنه كان هناك ليضيع الوقت، لم يستفد من أي حماية من الحكم، ما فعله هو نوع من الدفاع عن النفس لتقليل الإصابة التي تسبب بها لاعبي الأهلي شناوي وأحمد عبد المنعم».

وواصل: «5 - استفزاز لاعبي الأهلي من جماهير الهلال: قام بعض لاعبي الأهلي أثناء مغادرتهم الملعب في نهاية المباراة بإلقاء زجاجات مياه فارغة في اتجاه المتفرجين لإثارة التوتر بعد المباراة، ولحسن الحظ فإن حكمة المعجبين المهانة تبطل فتيل هذه المؤامرة».

وأردف: «6 - الكراهية والكلام العنصري: لم يتوقف لاعبو الأهلي عن إلقاء خطاب الكراهية والعرق قبل المباراة وأثناءها وبعدها، وسائل إعلامهم تهدد لاعبي الهلال إذا تجرأوا على القدوم للعب مباراتهم خارج أرضهم في القاهرة، يتم توثيق التهديدات بالقتل والإصابة الشديدة وكذلك خطاب الكراهية من خلال مقاطع الفيديو المرفقة، الشرفاء لاعبي ومدراء النادي الأهلي الكرام في محاولة لتخفيف غضب وخيبة أمل جماهيرهم بعد النتائج السلبية المتكررة في أم درمان ، يتصرفون بطريقة قد تهدد العلاقات الممتازة الاستثنائية بين الناديين، في كل مرة يخسرون فيها أمام الهلال يلجأون إلى الشكاوى والادعاءات».

وأتم: «7 - منع لاعبي الأهلي من التوجه إلى غرفة الملابس في نهاية المباراة: ادعاء آخر لا أساس له، في نهاية المباراة وجد لاعبو الأهلي طريقهم إلى غرفة الملابس، كان بعض اللاعبين يحاولون إثارة الاستفزاز مع بعض المتفرجين، مع خطاب الكراهية والعرق ، زاد الإعلام المصري من مخاوفنا فيما يتعلق بمباراة الإياب، سوف نتعامل مع كاف المهيب الخاص بك فيما يتعلق بهذه المخاوف والمخاوف».