السويد وفنلندا تستأنفان المحادثات مع تركيا بشأن الانضمام للناتو

التقى مفاوضون من السويد وفنلندا وتركيا مجددا في بروكسل اليوم الخميس، بعد توقف استمر لعدة أسابيع، حسبما أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بيان صحفي.



وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج الذي افتتح الاجتماع إن "فنلندا والسويد اتخذتا خطوات غير مسبوقة للتعامل مع المخاوف الأمنية التركية المشروعة".



وأضاف ستولتنبرج أن "الوقت حان الآن" لجميع الأعضاء أن يصادقوا على انضمام السويد وفنلندا قبل قمة حلف الناتو في يوليو المقبل.



وصادق أعضاء الحلف الثلاثين على انضمام الدولتين، باستثناء تركيا والمجر، اللتين يتعين أن توافقا على توسع الحلف.



وتقدمت السويد وفنلندا بطلبين للانضمام إلى عضوية الحلف في مايو الماضي عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، بعد عقود من تبني سياسة الحياد.



وبينما من المتوقع أن توافق المجر قريبا، تعرقل تركيا قبول الدولتين حيث تتهم السويد بعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد "المنظمات الإرهابية". والتخوف الرئيسي لأنقرة هو حزب العمال الكردستاني المحظور.



وذكر بيان صحفي أن الدول الثلاث "رحبت بالتقدم الذي تم إحرازه" و"اتفقت على أن المصادقة السريعة لكل من فنلندا والسويد ستكون في صالح الجميع".