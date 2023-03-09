وزير الطاقة الأوكراني: قصف روسي استهدف منشآت للطاقة في 7 مناطق بأوكرانيا

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، إن قصفا روسيا استهدف منشآت للطاقة في 7 مناطق على الأقل في أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأضاف جالوشينكو -حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن مدن كييف وميكولايف وخاركيف وزابوريجيا وأوديسا ودنيبرو وجيتومير أصيبت من الضربات.

من جانبه، قال رئيس بلدية العاصمة كييف، فيتالي كليتشكو، إن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما في كييف، ونحو 15% من العاصمة تعاني من انقطاع كهرباء في أعقاب الضربات.

وتعليقًا على الهجمات، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك ، إن الروس يواصلون ترويع المواطنين المسالمين ، لكنهم فشلوا في تحطيم الأوكرانيين بهذه الطريقة. ونحن من جانبنا نواصل بثقة التحرك نحو هدف تحرير الاراضي الأوكرانية من روسيا".