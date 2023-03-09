 وزير الطاقة الأوكراني: قصف روسي استهدف منشآت للطاقة في 7 مناطق بأوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 9 مارس 2023 11:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

وزير الطاقة الأوكراني: قصف روسي استهدف منشآت للطاقة في 7 مناطق بأوكرانيا

كييف - أ ش أ
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 10:43 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 10:43 ص

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، إن قصفا روسيا استهدف منشآت للطاقة في 7 مناطق على الأقل في أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأضاف جالوشينكو -حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن مدن كييف وميكولايف وخاركيف وزابوريجيا وأوديسا ودنيبرو وجيتومير أصيبت من الضربات.

من جانبه، قال رئيس بلدية العاصمة كييف، فيتالي كليتشكو، إن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما في كييف، ونحو 15% من العاصمة تعاني من انقطاع كهرباء في أعقاب الضربات.

وتعليقًا على الهجمات، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك ، إن الروس يواصلون ترويع المواطنين المسالمين ، لكنهم فشلوا في تحطيم الأوكرانيين بهذه الطريقة. ونحن من جانبنا نواصل بثقة التحرك نحو هدف تحرير الاراضي الأوكرانية من روسيا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك