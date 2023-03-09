رئيس هيئة قناة السويس: انضمام 6 قاطرات جديدة على أعلى مستوى للأسطول البحري نهاية العام

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إضافة قاطرات جديدة للأسطول البحري نهاية العام الجاري؛ لينضم الى المجري الملاحي؛ لكي يصبح إجمالي العدد 6 قاطرات، على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على رفع وتنويع قدراتها؛ لكي تكون قناة السويس، دائما مركز الصدارة في كل النواحي.

وقال الفريق ربيع - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على فضائية (النهار) - إن القاطرات الجديدة بقوة شد 75 طنا، وتعمل بأحدث الأجهزة الملاحية، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية لهيئة قناة السويس هو أن يصبح إجمالي القاطرات بالهيئة 22 قاطرة خلال 4 سنوات.

وأشار إلى أنه يتم العمل على إنشاء 10 قاطرات جديدة بقوة شد 90 طنا، بالتعاون مع الشركة المصرية لترسانة جنوب البحر الأحمر، كما أن ترسانة الإسكندرية تعمل أيضا على إنشاء قاطرتين بقوة شد تبلغ 180 إلى 200 ألف طن، مؤكدا أن هذا التقدم والتطوير لهيئة قناة السويس يأتي من خلال الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس عن تدشين حوض عائم في كوريا الجنوبية يبلغ 35 ألف طن الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن "الحوض" سوف يصل خلال شهر يوليو القادم، وسيكون في ترسانة بورسعيد، بهدف رفع قدرات الهيئة من جهة الإصلاح والعمل على رفع أي مركب قد يحدث به عطل في الميناء، على هذا الحوض لعمل الإصلاح والصيانة له.