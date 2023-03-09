وفد محلية النواب من سوهاج: سندعم طلبات المحافظة حتى تنفذ المشروعات على أرض الواقع

حجم الاستثمارات المنفذة في سوهاج منذ 2014 وصلت تكلفتها لـ102 مليار جنيه



زار وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، ديوان عام محافظة سوهاج، اليوم، حيث كان في استقبالهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لتفقد عدد من المشروعات بنطاق المحافظة، حيث التقى الوفد عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حضر اللقاء كلا من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب محمود أبو الخير، والنائب أحمد نشأت منصور، والنائب زكريا حسان، والنائبة مى مازن، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة رقية الهلالي، والنائب ياسر نصر، والنائب نور أبو ستيت، والنائب عاطف كعربان، والنائبة غادة الضبع، والنائب أحمد عواجة، أعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، ومديري العموم بالديوان العام.

وشهد اللقاء عرضا تقديميا عن المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة سوهاج، منذ عام 2014 وحتى الآن، في مختلف القطاعات ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث إن حجم الاستثمارات المنفذة في محافظة سوهاج منذ عام 2014 وصلت تكلفتها إلى 102 مليار جنيه، وشملت تطوير قطاعات "النقل والمواصلات، والصناعة، والخدمات التعليمية، والصحية، والإسكان والمرافق الأساسية، والحماية الاجتماعية ومشروعات حياة كريمة، كما تم تسليط الضوء على جهود مبادرة "حياة كريمة"، التي شملت 181 قرية في 7 مراكز إدارية.

وفيما يخص قطاع التعليم، فقد تم بناء 6400 فصل جديد بتكلفة 2 مليار جنيه، وعلى مستوى التعليم العالي تم استثمار 3.3 مليار جنيه، حيث تم إنشاء 22 مشروعا، بإجمالي 900 مليون، وبناء 17 كلية جديدة تصل إلى 1.8 مليار جنيه، وإنشاء مستشفى سوهاج الجامعي بتكلفة مليار و178 مليون جنيه.

وفي مجال الخدمات الصحية، تم تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية المتواجدة بالمحافظة، حيث تم إنشاء وتطوير 32 مستشفى ومركز، ووحدة صحية، سواء من ناحية الإنشاءات أو التجهيزات الطبية بتكلفة إجمالية بلغت 5.4 مليار جنيه، وبالنسبة لمشروعات الإسكان تم إنشاء أكثر من 23 ألف وحدة إسكان، سواء إسكان بديل أو إسكان كل المصريين بمختلف مستوياته بتكلفة تجاوزت 3.7 مليار، و17 ألف وحدة فى مدينة سوهاج الجديدة ومدينة أخميم الجديدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين.

وفي مجال الكهرباء تم تنفيذ 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد كهرباء، بتكلفة تجاوزت 3.2 مليار جنيه، وفي مجال توصيل الغاز الطبيعي تم توصيل 210 آلاف وحدة بتكلفة تجاوزت مليار جنيه، وفي مبادرة حياة كريمة، يوجد في سوهاج 1556 مشروعا باستثمارات 45 مليار جنيه، ستؤدي إلى نقلة حقيقية لكل الخدمات التي يطمح إليها المواطن المصري، سواء مدارس "ابتدائية أو ثانوية فنية"، ووحدات صحية على أعلى مستوى ومجمعات حكومية لتقديم الخدمات، و مجمعات زراعية، ومراكز شباب، وتم إنشاء 150 مكتبا بريديا على مستوى محافظة سوهاج وهناك 181 مشروعا للصرف الصحي وهناك 8 محطات معالجة يتم إنشاؤها بالكامل.

كما تم استعراض جهود تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، والتأكيد على أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدأ فى تحقيق خطواته الناجحة، وكذلك تحقيق رد فعل إيجابى على الأرض.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تنظم زيارات ميدانية للمحافظات للوقوف على ما يتم تنفيذه من مشروعات، وما تحتاجه المحافظات ومواطنيها، وأبرز ما يواجهها من مشكلات، كما نلقي الضوء على المشروعات القومية والعامة التي تنفذها الدولة المصرية، كنوع من الوفاء بالمسئوليات، وتشكيل الوعي لدى المواطنين.

وأضاف السجيني، أنه بالرغم من كل التحديات التى تواجهها الدولة لكننا نسير في إطار بناء الدولة وهناك تغيير ملموس على أرض الواقع، مؤكدا أن اللجنة ستدعم طلبات وأولويات محافظة سوهاج في المشروعات حتى يتم تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع.

ووجه السجيني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة سوهاج، كما وجه الشكر على المجهود الذي بذله محافظ سوهاج ووزير التنمية المحلية السابق والنواب بخصوص برنامج التنمية المحلية لتنمية الصعيد بقرض البنك الدولي، مما أدى إلى وجود إنفاق جيد جدا والمؤشرات التى أجرتها اللجنة مؤخرا إيجابية.

وشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن محافظة سوهاج وتاريخها ومعالمها، وما يتم تنفيذه فيها من مشروعات.

يذكر أن وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ضم كل من المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.