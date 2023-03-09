 القوات الأوكرانية: تسجيل 128 غارة و41 اشتباكا قتاليا قرب باخموت - بوابة الشروق
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القوات الأوكرانية: تسجيل 128 غارة و41 اشتباكا قتاليا قرب باخموت

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 10:44 م | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 10:44 م

قالت القوات الأوكرانية في شرقي البلاد، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 128 غارة و 41 اشتباكا خلال النهار قرب باخموت، وأن القوات الروسية فقدت 127 قتيلا.

ونقلت وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية عن سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات الأوكرانية، قوله إن القوات الروسية تواصل محاولتها الهجوم على منطقة باخموت ومنطقة مستوطنات أوريكوفو - فاسيليفكا ودوبوفو-فاسيليفكا وباخموت وإيفانيفسكي، ومناطق سكنية أخرى.

وتابع أن القوات الروسية قامت بإطلاق نيران راجمات الصواريخ والمدفعية. وأنه خلال النهار،تم شن 128 غارة و 41 اشتباكا قتالية وقع".وأضاف أن الروس فقدوا 127 جنديا وجرح 125 في معارك باتجاه باخموت اليوم.

ووفقا للتقارير الأوكرانية فقد قضت القوات المسلحة الأوكرانية على حوالي 156 ألفا و 120 جنديا روسيا في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 9 مارس 2023.


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