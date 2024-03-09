دينا فؤاد تتحدث عن دورها في مسلسل «حق عرب» مع أحمد العوضي

تحدثت الفنانة دينا فؤاد، عن تجربتها في مسلسل «حق عرب» مع الفنان أحمد العوضي خلال موسم دراما رمضان المقبل، قائلة إنها تجديد للتعاون المشترك بينهما بعد نجاح مسلسل اللي ملوش كبير، ومسلسل الاختيار.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «ON» مساء الجمعة، أن الكيمياء والانسجام بينها وبين العوضي ظهر بشكل واضح في المسلسل، مؤكدة أنهما قدما عملا محترما سينال إعجاب الجمهور.

وأوضحت أنها تجسد شخصية فتاة تدعى «حنان الغرباوي» تعيش في منطقة المغربلين وتبيع مشروب الشاي لمساعدة والدها، لافتة إلى أن الشخصية تقع في قصة حب وتواجه العديد من الأحداث الدرامية.

وذكرت أنها قدمت في المسلسل شخصية مركبة تتضمن أكثر من تحول درامي، مشيرة إلى أنها بذلت جهدًا كبيرًا لتقديمها بالشكل المطلوب.

وأوضحت أن رسالة المسلسل أنه «لا يصح إلا الصحيح»، مؤكدة أن أي عمل يقوم به الإنسان لا يمكن إخفاؤه بل سيظهر عاجلا أم آجلا.

وأضافت أن فريق عمل المسلسل واجه صعوبات أثناء التصوير خاصة في شارع المعز بسبب حب الناس للفنان أحمد العوضي ورغبتهم في التقاط الصور التذكارية معه، متابعة أن «العوضي» يحظى بشعبية طاغية من الجمهور.