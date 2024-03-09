ودع الفنان محمود البزاوي، والدته والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، وتم تشييع جثمانها بمسقط رأس البزاوي في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأعلن خبر الوفاة الكاتب أكرم السعدني على حسابه الرسمي بفيسبوك، وكتب: "الفنان الجميل محمود البزاوي، نسأل الله أن يلهمك جميل الصبر لرحيل ست الحبايب أسكنها الله فسيح جناته".

وعلى صعيد آخر، يشارك الفنان محمود البزاوي في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "بدون سابق إنذار"، بطولة الفناين آسر ياسين وعائشة بن أحمد، من إخراج هاني خليفة، والعمل من تأليف ألمي كفارنة.

ويشارك البزاوي، أيضًا في مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وهو عمل (اجتماعي تشويقي) مكون من 30 حلقة.

وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرا كبيرا يغير مسار حياته.

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