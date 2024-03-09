السعودية ترسل طائرة تحمل 80 طنا من المواد الإغاثية إلى أوكرانيا

أعلنت السعودية، اليوم السبت، إرسال الطائرة الإغاثية الـ 13 إلى أوكرانيا وعلى متنها 80 طنًا من المواد الإغاثية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم السبت، وتحمل على متنها 80 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف في بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني".

وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

وسبق أن أعلنت المملكة، تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، كما وقع مركز الملك سلمان اتفاقيات لتقديم مساعدات طبية وإيوائية للاجئين الأوكرانيين إلى الدول المجاورة، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، بذلت السعودية جهوداً عديدة لتسوية النزاع بين البلدين.

وكانت أبرز تلك الجهود، استضافة جدة لاجتماع دولي، في شهر أغسطس الماضي، نتج عنه الاتفاق على مواصلة التشاور الدولي بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام، إضافة إلى نجاح وساطات سعودية وإماراتية وقطرية بإجراء صفقات تبادل للأسرى بين موسكو وكييف.

وأجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي تركزت على مسار الغزو الروسي المستمر منذ عامين وبحث وساطة في ملف تبادل أسرى حرب بين كييف وموسكو.

وتوسطت المملكة في عمليات تبادل السجناء بين أوكرانيا وروسيا من قبل.

وقال زيلينسكي إنه متأكد من أنه "سيحقق نتائج" في هذا الصدد.

وسبق أن استضافت السعودية محادثات بشأن الحرب الأوكرانية العام الماضي، شارك فيها ممثلون عن نحو 40 دولة باستثناء روسيا.