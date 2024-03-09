أبدى أنتوني موديست، مهاجم الأهلي، سعادته بتحقيق ثاني بطولاته مع الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك مساء أمس الجمعة بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول بارك، في نهائي كأس مصر.

وكتب موديست عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الحمد لله الذي وضعني في مواقف غير مريحة، لم أستطع أن أفهم لماذا تم إغلاق الباب بينما كنت أعمل بجهد أكبر ولماذا كان عليّ أن أعاني من الألم والشك والرفض والظلم ولمن كان له دور في هذا، أتمنى لكم السلام والسعادة".

وأضاف: "لقد منحتني فرصة جديدة للحياة من خلال التصميم والتضحية.. لقد جعلتني أعيد اكتشاف حبي للجهد والانضباط، عندما كان عمر 35 عامًا هو السن المناسب للتوقف".

وأوضح: "كما هو الحال في مدرسة كرة القدم، التضحية بشبابي من أجل حلمي عندما لم أكن الأفضل، وعندما لم يكن هناك ضمان بأنني سأصبح (1 في 2000) لاعبًا محترفًا".

وأتم: "أشكرك يا الله، لأنك تقودني في هذا الطريق الجديد حيث أرفع الألقاب وأجرب مشاعر الفرح والانتصار التي لم أشعر بها من قبل".