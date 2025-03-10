إيلون ماسك: الجبهة الأوكرانية ستنهار إذا أوقفت تشغيل خدمة ستارلينك

شدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على أهمية نظامه ستارلينك للأقمار الصناعية بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تقاتل روسيا.

وقال ماسك، وهو مستشار مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على موقع "إكس" اليوم الأحد إن نظام ستارلينك "هو العمود الفقري للجيش الأوكراني، وسوف يتعرض خط جبهتم الأمامية بالكامل للانهيار إذا قمت بإيقافه."

وكتب ماسك، على خلفية الحرب في أوكرانيا، أنه سئم من سنوات "القتل" وقال إن أوكرانيا ستخسر في النهاية على أي حال. لذا، من الضروري التوصل إلى سلام فورا.

ورد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي على منشور ماسك على تطبيق إكس، في منشور قال فيه إن حكومته ستغطي تكاليف خدمة ستارلينك لحساب أوكرانيا بقيمة 50 مليون دولار سنويا.

وأضاف "إذا ثبت أن شركة سبيس إكس هي مزود غير موثوق للخدمة فإننا سنضطر إلى البحث عن موردين آخرين".

وأثارت تصريحات سيكورسكي رد فعل غاضبا من جانب ماسك.

ورد الملياردير قائلا: "اصمت أيها الرجل الصغير. أنت تدفع جزءا ضئيلا من التكلفة". وأضاف ماسك أنه لا يوجد بديل لخدمة "ستارلينك".