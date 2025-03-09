خبير تحكيم إنجليزي يشيد بتصرف صلاح في مباراة ساوثهامبتون

أشاد كيث هاكيت، الحكم الدولي الإنجليزي السابق بتصرف محمد صلاح، لاعب ليفربول بالتشكيك في أحقية في الحصول على تبديل إضافي، خلال مواجهة ساوثهامبتون.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد أوضحت أن جماهير ليفربول شاهدت اعتراض محمد صلاح على إجراء فريقه لتبديل سادس في مباراة ساوثهامبتون، خشية خصم نقاط من رصيد الريدز، على ذلك الإجراء غير القانوني في الحالات العادية.

وحصل ليفربول على تبديل إضافي في مباراة ساوثهامبتون، على إثر حصول الفريق المنافس على فرصة إجراء تبديل سادس، بسبب إصابة لاعبه يان بيدناريك في الرأس، وذلك وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال كيث هاكيت: "محمد صلاح كان على حق في التشكيك في عدد تبديلات ليفربول.. هو الآن يحظى بالثناء ليس فقط لكونه المصدر الرئيسي لأهداف فريقه، بل أيضًا لأنه يتولى الآن دور منفذ القانون".

وأضاف: "من الممكن إجراء تبديل إضافي عن طريق الخطأ، يمكن حدوث ذلك بسهولة ولهذا السبب يلعب الحكم الرابع دورًا نشطا لضمان عدم حدوث ذلك".

وتابع: "قبل انطلاق المباراة، يتم تسليم الفريقين عددًا متساويًا من بطاقات التبديل، عند إجراء تبديل يتم تسليم النموذج المكتمل للحكم الرابع، الذي يقوم بفحص الاسم والرقم مقابل ورقة الفريق التي يتم تسليمها إلى حكم المباراة قبل ساعة من انطلاق المباراة".

وأتم كيث هاكيت تصريحاته قائلًا: "كما يتم تسجيل حالات الارتجاج في المخ، وتجد هذه النماذج المكتملة طريقها إلى مكتب الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن الجيد أن يكون محمد صلاح على دراية بالمشكلة المحتملة، وتلقي النصيحة المناسبة".

وكان محمد صلاح قد تمكن من تسجيل هدفين لليفربول في الفوز أمام فريق ساوثهامبتون، بالمباراة التي أُقيمت مساء أمس السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.