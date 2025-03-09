وزير العمل: لا عمل لأي أجنبي في مصر بدون تصريح وغرامات للمخالفين

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد سيمنع عمل أي عامل أجنبي في مصر بدون تصريح عمل رسمي، مشددا أن المخالفين سيواجهون غرامات وإجراءات صارمة.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت، أنه ينتظر إصدار القانون لبدء العمل على اللائحة التنفيذية، معقبا: «مفيش عامل أجنبي هيكون شغال في مصر بدون تصريح عمل مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد».

أوضح أن القانون الجديد سيحدد كيفية التعامل مع العمالة الأجنبية، لافتا إلى استثناء بعض الفئات من الإجراءات الصعبة، مثل اشتراط شهادة الخبرة لعامل يعمل بالفعل في مصنع، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم لبعض الفئات.

وحول إلغاء القانون استمارة، أكد أنها «لم تُلغ»؛ ولكن تم وضع معايير لضمان عدم إجبار العامل على التوقيع عليها مسبقًا عند توقيع عقد العمل.

وأضاف أن الاستمارة «لن يُعتد بها إلا من خلال مكتب العمل أو مديرية العمل»؛ لإغلاق تلك الثغرة، معقبا: «النهاردة مفيش استمارة 6 سيئة السمعة، العامل سيعتمد استقالته من مكتب العمل».

كما أشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد يلبي مطالب أصحاب العمل في مسألة تقارير الصحة والسلامة المهنية، وذلك من خلال الاستعانة بشركات متخصصة لإعداد تقارير دقيقة تؤخذ بعين الاعتبار من قبل وزارة العمل، ويمكن للمنشآت التظلم وتقديم تقرير من هذه الشركات في حال وجود خلاف مع تقرير الوزارة.