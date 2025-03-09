ياسمينا عيسى تتوج ببرونزية بطولة إسبانيا الدولية البارالمبية للريشة الطائرة

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توجت ياسمينا عيسى لاعبة المنتخب المصري للريشة الطائرة البارالمبية ببرونزية منافسات الفردي خلال مشاركتها في بطولة إسبانيا الدولية والمقامة بمدينة فيتوريا الإسبانية خلال الفترة من 4 وحتى 9 مارس الجاري.

وحصلت "عيسى" على برونزية فردي السيدات بتصنيف SH6 عقب خسارتها أمام الهندية "سوماتي سيفان" في نصف النهائي بنتيجة 2-0.

واستهلت لاعبة منتخبنا الوطني مشوارها في البطولة بحصد وصافة المجموعة الثالثة بعد الفوز على كلًل من بطلتي "أوكرانيا وألمانيا" والخسارة من بطلة بولندا.

وكانت ياسمينا عيسى قد توجت بـ3 ذهبيات في النسخة الثانية من بطولة مصر الدولية البارالمبية والتي أقيمت على صالة رقم 2 و4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير الماضي.

حيث حصلت على ذهبية فردي السيدات بتصنيف SH6 عقب فوزها على الكندية "كولين كوليتا" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-14، 21-5".

وأضافت ذهبية زوجي السيدات رفقة زميلتها الهندية "راشانا باتيل" في منافسات زوجي السيدات SH6 بعد تصدرهم المجموعة دون خسارة وبالفوز على جميع منافسيهم.

أما الذهبية الثالثة فكانت رفقة شريكها الفرنسي "ماكسيم جريبوفال" في منافسات الزوجي المختلط بالتصنيف الطبي SH6 بعد فوزهما على الزوجي الكندي المكون من: "جاستين كيندريك وكولين كوليتا" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-11، 21-9".