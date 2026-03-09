إزاحة الستار عن تمثال فؤاد حداد في بيت الشعر العربي

شهد بيت الشعر العربي ببيت الست وسيلة الأثري، والتابع لـصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، إزاحة الستار عن تمثال الشاعر الكبير فؤاد حداد، والذي أهداه النحات الدكتور أسامة السروي إلى قطاع الصندوق ممثلًا في بيت الشعر العربي، وذلك خلال أمسية صالون أحمد عبد المعطي حجازي الثقافي بعنوان «في حضرة فؤاد حداد»، بحضور نخبة من الشعراء والمبدعين.

يأتي هذا الإهداء تقديرًا لقيمة فؤاد حداد بوصفه أحد أبرز رموز قصيدة العامية المصرية، وصاحب تجربة إنسانية ووطنية أسهمت في تشكيل ملامح الشعرية المصرية الحديثة، وتركت أثرًا ممتدًا في الوجدان الثقافي.

أوضح الدكتور أسامة السروي أن تنفيذ التمثال استغرق أربعة أشهر، مؤكدًا اعتزازه به لما يمثله فؤاد حداد من قيمة إبداعية استثنائية بالنسبة له.

ومن جانبه، أعرب المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، عن تقديره للنحات الدكتور أسامة السروي على هذه الهدية الفنية القيمة، مؤكدًا أن هذا الإهداء يحمل دلالة ثقافية عميقة، خاصة في هذا المكان التراثي الذي يجمع بين الفنون المختلفة ويحتفظ بقيمة معمارية وثقافية تتجاوز حدود المكان.

وقال: الالتقاء في هذا الفضاء بين الشعر بوصفه أحد الفنون، وبين التمثال الذي ينتمي إلى فن النحت، وبين جدران معمار تراثي قيم، يعكس طبيعة العلاقة التكاملية بين الفنون في التعبير عن روح الثقافة.