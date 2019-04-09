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ميركل تجتمع مع ماي في برلين لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 9 أبريل 2019 - 3:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 أبريل 2019 - 3:53 م

اجتمعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في برلين؛ لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الاجتماع دام قرابة الساعة والنصف، إلا أن ماي وميركل لما يدليا بأي تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع.

ومن المقرر أن تتوجه ماي إلى باريس في وقت لاحق اليوم للاجتماع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل الاجتماع الطارئ لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل المقرر عقده غدا الأربعاء، والذي سيحدد الشروط والمدة التي سيستغرقها أي تمديد لعملية البريكست.

وكانت ماي طلبت في ‏الخامس من أبريل ‏الجاري من ‏الاتحاد الأوروبي ‏إرجاء عملية ‏الخروج حتى ‏الثلاثين من يونيو المقبل، ومن المقرر في ‏الوقت الراهن أن ‏تغادر المملكة ‏الاتحاد الأوروبي ‏يوم 12 أبريل ‏الجاري، بينما لم ‏يوافق البرلمان ‏البريطاني على ‏خطة للانسحاب ‏من الاتحاد حتى ‏الآن.


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