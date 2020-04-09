أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لتستقر الحصيلة عند 263 إصابة.

وأوضح مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس - أن 44 حالة تماثلت للشفاء من بين الإصابات الـ263.

وأضاف أن الإصابات الفعلية 218، بينها 89 إصابة لعمال قادمين من أراضي 48 والمستعمرات، أي أن نسبتهم 33.8% من إجمالي الإصابات.

ولفت إلى أن عدد المخالطين من بين الإصابات بلغ 103 أي بنسبة 39.2%، و29 مسافرا بنسبة 11%، و40 مصابا لمخالطين للوفود السياحية التي زارت بيت لحم بنسبة 16%.

وأشار إلى أنه يوجد أسير محرر من بين المصابين بفيروس "كورونا"، إضافة إلى مسعف واحد من مدينة نابلس.. مؤكدا أن وزارة الصحة أجرت 16086 فحصا مخبريا، منذ ظهور الفيروس في فلسطين.