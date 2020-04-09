غالبية الألمان يعارضون تخفيف تدابير كورونا اعتبارا من 20 أبريل



كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري في ألمانيا أن 56% من الألمان يعتبرون تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة في البلاد لتقليص انتشار فيروس كورونا، اعتبارا من العشرين من أبريل الجاري، أمرا سابقا لأوانه.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد (سيفي) لصالح مجلة "بزينس انسايدر"، ونُشِرَتْ نتائجه اليوم الخميس، أن 56% من الألمان يتبنون هذا الرأي، مقابل نحو 30% يرون أن تخفيف القيود اعتبارا من ذلك التاريخ سيكون أمرا مناسبا، فيما قال 4ر9% إن تخفيف القيود اعتبارا من هذا التاريخ سيكون قد فات أوانه.

تجدر الإشارة إلى أن القيود المفروضة على الحياة العامة في ألمانيا مستمرة حتى التاسع عشر من الشهر الجاري حتى إشعار آخر، وستجري المستشارة انجيلا ميركل مشاورات مع رؤساء الحكومات يومي الخامس عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري حول الكيفية التي ينبغي أن تسير عليها الأمور لاحقا.

وأوضحت النتائج أن المستطلع آراؤهم يرون أنه ينبغي أن يتم فتح المحلات أولا والمدارس ورياض الأطفال، ثم بعد ذلك يتم فتح محلات الحلاقة والملاعب والمطاعم والمقاهي والكنائس والمتاحف وصالات اللياقة البدنية.