رئيس برلمان باكستان يتقدم باستقالته قبيل بدء التصويت على عزل عمران خان

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تقدم رئيس مجلس النواب الباكستاني أسد قيصر باستقالته، مساء اليوم السبت، قبيل بدء التصويت على عزل رئيس الوزراء عمران خان.

وبدأ عقب ذلك البرلمان الباكستاني عملية التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء.

ورفض رئيس البرلمان أسد قيصر أي عملية تصويت، متهما أحزاب المعارضة بتدبير خطة سحب الثقة عبر التآمر مع قوة أجنبية.

وقال خان في تصريحات سابقة إن "الولايات المتحدة تآمرت مع خصومه لإزاحته من السلطة لاختياره زيارة موسكو في نفس اليوم الذي بدأت فيه الحرب الروسية على أوكرانيا".

وحاول خان عرقلة اقتراح بحجب الثقة الأسبوع الماضي، وحل مجلس النواب، لكن المحكمة العليا في باكستان أمرت الخميس الماضي بضرورة إجراء التصويت على حجب الثقة، بحلول اليوم السبت.

وتلقي جلسة البرلمان بظلال ثقيلة على المستقبل السياسي والاقتصادي للدولة النووية البالغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخسر خان معركة الثقة، فيما تعهد نجم الكريكيت السابق بأن "يناضل" ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة في جنوب آسيا.