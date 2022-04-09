سفير روسيا بواشنطن: استفزازات الغرب تنذر بمواجهة مباشرة بين روسيا وأمريكا

وصف السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، تصرفات الدول الغربية على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأنها خطيرة واستفزازية، مشيرا إلى أنها يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة.

جاءت تصريحات أنتونوف خلال مقابلة خاصة مع مجلة "نيوزويك" الأمريكية،نقل موقع"آر.تي. عربية" الروسي مقتطفات منها اليوم، وقال انتونوف إن "الدول الغربية متورطة بشكل مباشر في الأحداث الجارية، حيث تواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة، وبالتالي إراقة المزيد من الدماء".

وقال أنتونوف: "نحذر من أن مثل هذه الأعمال خطيرة واستفزازية، لأنها موجهة ضد دولتنا"، مضيفًا أنها "قد تقود الولايات المتحدة وروسيا إلى طريق المواجهة العسكرية المباشرة".

وقال السفير الروسي إن "توريد الأسلحة والمعدات العسكرية من الغرب، بواسطة قوافل النقل عبر أراضي أوكرانيا هو هدف عسكري مشروع لقواتنا المسلحة".

وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وتقديم المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة والقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية فيها.