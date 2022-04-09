 مدينة أوديسا الأوكرانية تفرض حظر تجوال خشية من ضرب محتمل - بوابة الشروق
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مدينة أوديسا الأوكرانية تفرض حظر تجوال خشية من ضرب محتمل

أ ش أ
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 7:34 م | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 7:34 م

قررت السلطات بمدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا فرض حظر تجوال داخلها؛ خشية من ضرب محتمل بعد تعرض محطة كراماتورسك للقطارات بمنطقة دونيتسك شرقي البلاد أمس لهجوم صاروخي.

وقالت السلطات - في منشور أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية - إن الحظر سيبدأ من الساعة الـ 9 مساء اليوم السبت، حتى الساعة الـ 6 صباح بعد غد الإثنين (بالتوقيت المحلي للبلاد)، مضيفة أنه تم اتخاذ القرار "بالنظر إلى الأحداث التي وقعت في كراماتورسك" والتهديد بتوجيه ضرب محتمل على مدينة أوديسا.

كما أنه سيتم تطبيق الحظر على مدينة أوديسا والمناطق المحيطة بها.

تجدر الإشارة إلى أن هجوما صاروخيا ضرب أمس محطة كراماتورسك للقطارات بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، حيث كان يتجمع مدنيون هربا من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي ما أودى بحياة عشرات القتلى.

فيما نفت القوات الروسية مسؤوليتها عن الهجوم.

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