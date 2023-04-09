مرتضى منصور يعلن التوصل لاتفاق مع المدرب الكولومبي أوسوريو

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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التوصل لاتفاق مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، من أجل تدريب الفريق الأبيض خلفا للمدرب البرتغالي فيريرا.

وكانت إدارة الزمالك قد أعلنت في وقت سابق، إقالة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا من القيادة الفنية للفريق، بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «بعتنا تذاكر الطيران إلى المدرب الكولومبي كارلوس في الساعات الجاية، وهيوصل مصر مساء الأحد أو الإثنين صباحا».

وأضاف: «المدرب الجديد يمتلك سيرة ذاتية جيدة، وتولى تدريب المنتخب المكسيكي في مونديال 2018، والحمدلله الجماهير لم تهاجمه حتى الآن».

وتابع: «المدرب الجديد سيكون معاه جهاز مصري محترم ويمتلك خبرات كبيرة، إلى جانب مدرب مساعد أجنبي بيدرو جوميز كارمونا».

وأتم: «مدحت عبد الهادي سيكون مدربا عاما بالفريق، وعبد المنصف مدربا لحراس المرمى، وأحمد مجدي مدرب مساعد، وعبدالواحد السيد مدير للكرة».