منتج فيلم «هارلي أسطورة الأسفلت» يعلن انتهاء التصوير

أعلن المنتج سامر المحضر انتهاء تصوير فيلمه "هارلي أسطورة الأسفلت"، استعدادا لعرضه في عيد الفطر المبارك.

ووجه المنتج سامر المحضر، في بيان صحفي، الشكر لكل العاملين بالفيلم، مؤكداً أن صناع العمل يراهنون على نجاح الفيلم، خصيصًا أنه يطرح قضية مهمة، وأن هذا ما جعله يطلق شعار "هارلي أسطورة الأسفلت، جاهز للعرض في العيد خليك أنت جاهز".

وأضاف المحضر، أن الجهة المنتجة تستعد لطرح العديد من البوسترات الخاصة بالفيلم، إلى جانب الانتهاء من كل عمليات المونتاج والميكساج ووضع الموسيقى التصويرية، ليكون الفيلم جاهزاً قبل حلول عيد الفطر المبارك بوقت كافٍ.

الفيلم بطولة محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، ومي كساب، إسماعيل فرغلي، وحسني شتا، وهو من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك.