غرق سفينة مهاجرين بينهم أطفال قبالة سواحل جيبوتي

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أن 38 مهاجرا على الأقل، بينهم أطفال، لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة قبالة ساحل جيبوتي.

وأضافت المنظمة أن ستة آخرين على الأقل في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم، وأن 22 ناجيا يتلقون المساعدة من المنظمة والسلطات المحلية.

وذكرت إيفون نديجي المتحدثة الإقليمية باسم المنظمة الدولية للهجرة أن حادث غرق السفينة وقع على بعد حوالي مئتي متر قبالة جيبوتي، وأن السفينة التي كانت تحمل المهاجرين انطلقت من اليمن أمس الاثنين.

وغرقت السفينة بعد حوالي ساعتين من إبحارها وكان على متنها حوالي 66 شخصا، معظمهم من منطقة القرن الأفريقي.

وفي أغسطس الماضي، لقي 35 شخصا حتفهم بعد غرق سفينة مماثلة كانت تقلهم قبالة سواحل جيبوتي.