كشف المخرج كريم الشناوي، عن كواليس صناعة مسلسل «لام شمسية»، الذي عرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، وتناول قضية التحرش الجنسي بالأطفال.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، إلى استعانته بسارة عزيز، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة ومديرة مؤسسة Safe Egypt لحماية الأطفال؛ لتقديم المشورة المتخصصة.

وأوضح أن الموضوع كان بحاجة إلى شخص ذي خبرة في التعامل مع الأطفال للمساعدة في السيناريو والتصوير، لا سيما وأن الأمر كان يتطلب وجود شخص آخر يساعد المخرج إذا شعر بضغوط في مشهد معين.

ولفت إلى حرصهم على تدريب فريق المسلسل على كيفية التعامل مع الأطفال؛ نظرًا لطبيعة الموضوع الحساس الذي يتناوله العمل.

واعترف بأنه لم يتوقع رد الفعل الكبير والنجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه، قائلا: «لم أتوقع رد الفعل، نحن لا نقوم بالمشروع من أجل النتيجة، كلنا نفسنا ننجح، ولكن كنا نعلم أننا سنقدم مشروعا يعيش، وسيشاهده الناس في المستقبل، وبعد 5 أو 10 سنوات سنجد من يتحدث عنه، ولم نتخيل ما حدث مع أول عرض، وكنا نقول إننا لسنا في سباق الأكثر مشاهدة؛ لأن ذلك لا يعنينا».

وحول كواليس اختيار الممثلين، كشف قصة طريفة لاختيار الفنان محمد شاهين لدور «وسام»، قائلا: «كان عامل حادثة بالعربية وهو في طريقه لحضور فرح الفنان محمد فراج، حسيت إنه ينفع لتقديم الدور».

وبشأن اختيار الفنانة الشابة ياسمين العبد لدور «زينة»، أكد أنها كانت رغبة قديمة للعمل سويا منذ فترة طويلة تصل إلى 4 سنوات.