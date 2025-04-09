كولر: لاعبو الأهلي نفذوا تعليماتي أمام الهلال السوداني فتأهلنا

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أن الأحمر واجه تحديات عديدة في مباراة الهلال السوداني، التي أُقيمت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب النادي الأهلي على مضيفه الهلال السوداني بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء، على ملعب شيخ ولد بيديا، في موريتانيا، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مارسيل كولر في تصريحات لقناة الأهلي: "المباراة أمام الهلال لم تكن سهلة، فالظروف المحيطة بالمباراة كانت صعبة، خصوصًا النجيل الصناعي الذي لعبنا عليه، بجانب أن اللعب ضد الرياح".

وأضاف المدرب السويسري: "الهلال كان قويًا ولعب الكرة على الأرض، وهم معتادون على اللعب على هذا الملعب".

وتابع: "طالبنا اللاعبين بين شوطي المباراة بالاحتفاظ على الكرة، وأن نتحلى بالهدوء عند الاستحواذ على الكرة، وعندما نفذ اللاعبون هذه التعليمات فزنا".

وأكمل: "الآن نركز على مباراة الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، ونريد التأهل للدور النهائي، وكي نحقق ذلك، نحضر الفريق بشكل جيد جدًا".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: "لدينا مباراتين غير سهلين أمام ماميلودي صن داونز، سنفعل كل ما في وسعنا، حتى نعبر المباراتين أمامهم ونتأهل للدور النهائي".