كامافينجا يعتذر لجماهير ريال مدريد: غلبتني مشاعري

قدّم الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، اعتذاره لجماهير "الميرنجي" عقب خسارة الفريق أمام آرسنال بثلاثية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الإمارات في لندن.

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة طرد كامافينجا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 90+4، ليُحرم من المشاركة في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو. وكان يكفي حصوله على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 69 ليغيب بسبب تراكم الإنذارات، إلا أن البطاقة الحمراء أكدت غيابه عن المواجهة الحاسمة.

وكتب كامافينجا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام":" إلى جميع المدريديستا.. غلبتني مشاعري في نهاية المباراة، ولهذا أود أن أعتذر."

وأضاف: "يجب أن نستمر في الإيمان، وسنحتاج إليكم في مباراة الإياب.. جميعًا معًا! حتى النهاية! يحيا مدريد".

وتُقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وآرسنال يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يسعى الفريق الملكي لقلب الطاولة والتأهل إلى نصف النهائي، لمواجهة الفائز من لقاء باريس سان جيرمان وأستون فيلا.