إيران تنشر خريطة تشير إلى زرع الحرس الثوري ألغاما بمضيق هرمز

نشرت وكالتا أنباء، شبه رسميتين، في إيران، اليوم الخميس، خريطة تشير إلى أن الحرس الثوري الإيراني زرع ألغاما بحرية في مضيق هرمز خلال الحرب.

يأتي ذلك في رسالة قد تهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة، في ظل حالة من الغموض تلقي بظلالها على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وتوقعات بإجراء مفاوضات جديدة في باكستان.

ونشرت الخريطة وكالتا أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، وتسنيم، التي يعتقد أنها مقربة من الحرس الثوري الإيراني.

وتظهر الخريطة دائرة كبيرة مكتوب عليها "منطقة خطر" باللغة الفارسية فوق "مخطط فصل حركة الملاحة"، وهو المسار الذي كانت تسلكه السفن عبر المضيق، الذي كان يمر عبره 20% من إجمالي تجارة النفط والغاز الطبيعي العالمية.

وتشير الخريطة إلى اتجاه السفن شمالا عبر مياه أقرب إلى البر الإيراني قرب جزيرة لارك، وقد سلكته بعض السفن خلال الحرب.

ويعود تاريخ الخريطة إلى 28 فبراير الماضي وحتى اليوم الخميس الموافق 9 أبريل، دون أن يتضح ما إذا كان الحرس الثوري أزال أي ألغام من المسار منذ ذلك الحين.